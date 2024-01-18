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Türkiye Kupası Haberler Kupa karnavalı 5 maçla devam edecek!

Kupa karnavalı 5 maçla devam edecek!

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 5 maçla devam edecek. Futbolseverler, bugün de futbola A Spor ekranlarında doyacak. Süper Lig’in iki devi Trabzonspor ile G.Saray da rakipleri karşısında tur mücadelesi verecek.

Giriş: 18 Ocak 2024, Perşembe 06:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarıyla devam edecek. Bu dev organizasyonda bugün de 5 maç oynanacak. Her zaman olduğu gibi 'Türkiye'nin Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarında yaşanacak. A Spor, futbolseverlere muhteşem bir gün daha sunacak. Bugünkü maçlarla birlikte son 16'ya kalan takımlar belli olacak. Son 16 kura çekimi ise 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

KUPANIN PROGRAMI

TOPLU SONUÇLAR

Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0
Kasımpaşa-Bandırmaspor: 0-1
Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1
Ankaragücü-Çaykur Rize: 3-1
Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0
Antalyaspor-Pendikspor: 2-1
Başakşehir-Boluspor: 1-0
Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0
Alanyaspor-Samsunspor: 1-3
Adana DS-24Erzincan: (pen) 6-7
F.Bahçe-Adanaspor: 6-0

BUGÜN

13.00: Sivasspor-Keçiörengücü
15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği
17.00: Konyaspor-Göztepe
19.00: Trabzonspor-Manisa FK
21.00: Galatasaray-Ümraniyespor

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