Kupa karnavalı 5 maçla devam edecek!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarıyla devam edecek. Bu dev organizasyonda bugün de 5 maç oynanacak. Her zaman olduğu gibi 'Türkiye'nin Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarında yaşanacak. A Spor, futbolseverlere muhteşem bir gün daha sunacak. Bugünkü maçlarla birlikte son 16'ya kalan takımlar belli olacak. Son 16 kura çekimi ise 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

KUPANIN PROGRAMI

TOPLU SONUÇLAR

Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0

Kasımpaşa-Bandırmaspor: 0-1

Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1

Ankaragücü-Çaykur Rize: 3-1

Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0

Antalyaspor-Pendikspor: 2-1

Başakşehir-Boluspor: 1-0

Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0

Alanyaspor-Samsunspor: 1-3

Adana DS-24Erzincan: (pen) 6-7

F.Bahçe-Adanaspor: 6-0



BUGÜN



13.00: Sivasspor-Keçiörengücü

15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği

17.00: Konyaspor-Göztepe

19.00: Trabzonspor-Manisa FK

21.00: Galatasaray-Ümraniyespor