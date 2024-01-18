Kupa karnavalı 5 maçla devam edecek!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarıyla devam edecek. Bu dev organizasyonda bugün de 5 maç oynanacak. Her zaman olduğu gibi 'Türkiye'nin Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarında yaşanacak. A Spor, futbolseverlere muhteşem bir gün daha sunacak. Bugünkü maçlarla birlikte son 16'ya kalan takımlar belli olacak. Son 16 kura çekimi ise 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.
KUPANIN PROGRAMI
TOPLU SONUÇLAR
Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0
Kasımpaşa-Bandırmaspor: 0-1
Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1
Ankaragücü-Çaykur Rize: 3-1
Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0
Antalyaspor-Pendikspor: 2-1
Başakşehir-Boluspor: 1-0
Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0
Alanyaspor-Samsunspor: 1-3
Adana DS-24Erzincan: (pen) 6-7
F.Bahçe-Adanaspor: 6-0
BUGÜN
13.00: Sivasspor-Keçiörengücü
15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği
17.00: Konyaspor-Göztepe
19.00: Trabzonspor-Manisa FK
21.00: Galatasaray-Ümraniyespor