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Türkiye Kupası Haberler Keny böyle istedi!

Keny böyle istedi!

Başakşehir, TFF 1.Lig temsilcisi Boluspor’u Keny’nin attığı golle mağlup etti Türkiye Kupası’nda tur atlayan İstanbul ekibinde Josef de ilk maçına çıktı.

Giriş: 18 Ocak 2024, Perşembe 06:50
Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla alt sıralardan kurtulmayı başaran Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında dün TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti. Boz-Baykuşlar, zaman zaman zorlandığı maçta rakibini Keny'nin 19. dakikada attığı golle mağlup etti ve son 16 turuna kalmayı başardı. Turuncu- lacivertlilerin yeni transferi Josef de Souza da dün ilk kez yeni takımıyla maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, 85. dakikada Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil oldu.

HAKEMLER: Burak Olcar 5, Suat Güz 5, Haydar Avcı 5
BAŞAKŞEHIR: Rıdvan 6, Ömer Ali 6, Ba 6, Cemali 6, Lima 5 (Dk.72 Opoku 4), Mahmut 6 (Dk. 85 Josef ?), Serdar 3 (Dk.34 Pelkas 4 (Dk.72 Figueiredo 3)), Emirhan İlkhan 6 (Dk.72 Onur 4), Aleksic 6, Batuhan 6, Keny 7
BOLUSPOR: İsmail 4, Oulare 5, Posmac 5, Kerem 5, Ercan 5, Kubilay 4 (Dk.68 Anıl 4), Kayamba 5, Tolunay 4 (Dk.79 İshak 3), Safa 4 (Dk.68 Diarrassouba 4), Furkan 4 (Dk.46 Tunahan 4), Bettaieb 4 (Dk.79 Camara 3)
GOL: Keny (19)
SARI KARTLAR: Serdar / Kayamba

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