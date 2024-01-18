Gaziantep FK son nefeste üst turda!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda sürprize izin vermedi ve evinde konuk ettiği Bodrum FK'yı tek golle geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşma boyunca birçok net fırsattan yararlanamayan kırmızı-siyahlılar, 90+5'te aradığı golü buldu. Markovic'in ceza sahası içinin sağ tarafından ortasına iyi yükselen Papy Djilobodji, kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Antep bu golle üst tura kalmayı başardı.Emre Kargın 5, İlker Takbak 5, Bersan Duran 5Batuhan 6, Morais 6, Djilobodji 6, N'Koulou 6, Ertuğrul 6, Ömürcan ? (Dk.19 M'Bakata 19), Jevtovıc 4 (Dk.46 Maxim 5), Furkan 6, Mirza 5 (Dk.65 Mustafa 4), Oğulcan 4 (Dk.46 Markovıc 5), İlker 4 (Dk.46 Draguş 4)Bahri 4, Ali Eren 4, Mohamed 4 (Dk.68 Yusuf 3) Furkan 4, İmeri 4 (Dk.68 Gökdeniz 4) Halil İbrahim 4, Ahmet 4, Samet 3 (Dk.46 Erkan 4), Adem 4 (Dk.76 Arda 3), Eray 4, Haqi 4 (Dk.83 Burak ?)Papy Djilibodji (90+5)Sumudica, Ertuğrul / Yusuf