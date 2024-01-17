Yukatel Adana Demirspor - 24 Erzincanspor | Alanyaspor - Samsunspor maçı CANLI İZLE

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Türkiye Kupası Haberler Corendon Alanyaspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI İZLE

Corendon Alanyaspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. İki Süper Lig ekibi, Corendon Alanyaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 17 Ocak 2024, Çarşamba 18:50 Güncelleme: 17 Ocak 2024, Çarşamba 19:00

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yukatel Adana Demirspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geliyor. Diğer karşılaşmada ise Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından dönüşümlü yayınlanan maçları haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

A. DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR / ALANYASPOR - SAMSUNSPOR DÖNÜŞÜMLÜ YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Yavuz, Fatih, Furkan, Lima, Yunus, Richard, Janvier, Eduardo, Eren, Sisto, Cordova.

Samsunspor: Szumski, Mustafa, Yunus, Soner Gönül, Enes, Osman, Soner Aydoğdu, Dimata, Muhammed, Bola, Kara.

ADANA DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Abdurrahim, Manev, Abdulsamet, Tayfun, İzzet, Zeneli, Dorukhan, Yusuf Erdoğan, Nani

24 Erzincanspor: Erdi, Özkan, Gökhan, İlker, Gençer, Enes, Çınar, Ali, Oğuzhan, Kubilay, Hasan

CORENDON ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ GOLLERİ

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