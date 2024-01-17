Yukatel Adana Demirspor - 24 Erzincanspor | Alanyaspor - Samsunspor maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yukatel Adana Demirspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geliyor. Diğer karşılaşmada ise Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından dönüşümlü yayınlanan maçları haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

A. DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR / ALANYASPOR - SAMSUNSPOR DÖNÜŞÜMLÜ YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Yavuz, Fatih, Furkan, Lima, Yunus, Richard, Janvier, Eduardo, Eren, Sisto, Cordova.



Samsunspor: Szumski, Mustafa, Yunus, Soner Gönül, Enes, Osman, Soner Aydoğdu, Dimata, Muhammed, Bola, Kara.

ADANA DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Abdurrahim, Manev, Abdulsamet, Tayfun, İzzet, Zeneli, Dorukhan, Yusuf Erdoğan, Nani



24 Erzincanspor: Erdi, Özkan, Gökhan, İlker, Gençer, Enes, Çınar, Ali, Oğuzhan, Kubilay, Hasan

CORENDON ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ GOLLERİ