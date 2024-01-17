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Türkiye Kupası Haberler Corendon Alanyaspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI İZLE

Corendon Alanyaspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. İki Süper Lig ekibi, Corendon Alanyaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 17 Ocak 2024, Çarşamba 17:20

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile Yılport Samsunspor, üst tura çıkma mücadelesi veriyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden izleyebilirsiniz...

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ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Yavuz, Fatih, Furkan, Lima, Yunus, Richard, Janvier, Eduardo, Eren, Sisto, Cordova.

Samsunspor: Szumski, Mustafa, Yunus, Soner Gönül, Enes, Osman, Soner Aydoğdu, Dimata, Muhammed, Bola, Kara.

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Samsunspor maçı saat 17.00 itibarıyla başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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