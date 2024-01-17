Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile Yılport Samsunspor, üst tura çıkma mücadelesi veriyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden izleyebilirsiniz...
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ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Yavuz, Fatih, Furkan, Lima, Yunus, Richard, Janvier, Eduardo, Eren, Sisto, Cordova.
Samsunspor: Szumski, Mustafa, Yunus, Soner Gönül, Enes, Osman, Soner Aydoğdu, Dimata, Muhammed, Bola, Kara.
ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Samsunspor maçı saat 17.00 itibarıyla başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.