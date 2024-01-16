MKE Ankaragücü 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Türkiye Kupası maçı

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Başkent ekibi son 16 turuna yükseldi. MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Ali Kaan Güneren, 90+7. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 90+11. dakikada yine penaltıdan Morutan kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 83. dakikada Mithat Pala'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Efkan'ın kaybettiği topla buluşan Varesanovic, çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Varesanovic'in şutunda kaleci Bahadır sağına uzanarak topu tokatladı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

54. dakikada Cephas sol kanattan getirdiği topu ceza sahasının sol çaprazındaki Efkan'a çıkardı. Efkan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

57. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pedrinho'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mert Çetin'in şutunda top altı pasın sağındaki Ali Kaan Güneren'in önünde kaldı. Müsait durumdaki Ali Kaan'ın düzgün şutunda top ağlara gitti: 1-0.

79. dakikada Morutan'ın pasına hareketlenen Cephas, hızıyla topu rakibinden önce alarak ceza sahasına girdi. Cephas'ın sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak kontrol etti.

83. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Mithat Pala'nın yaklaşık 35 metreden çektiği şutta top, kaleci Bahadır'ın da hatasıyla filelere buluştu: 1-1.

90+5. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Mithat Pala'nın müdahalesiyle Morutan'ın yerde kalmasıyla hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada penaltıyı kullanan Tolga Ciğerci, topu ağlara göndererek MKE Ankaragücü'nü bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

90+11. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Morutan, topu filelere yolladı: 3-1.

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, son 16 turuna kaldı.







İŞTE MAÇIN GOLLERİ