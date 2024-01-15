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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı! 16 Ocak'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanacak. TFF, 16 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.

Giriş: 15 Ocak 2024, Pazartesi 14:33 Güncelleme: 15 Ocak 2024, Pazartesi 14:47

Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 16 Ocak'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan

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