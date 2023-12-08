Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekiliyor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi saat 14.30 itibarıyla başladı. Kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
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Kupa müsabakalarına bu turda 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katıldı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Beşiktaş - Eyüpspor
Vavacars Fatih Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir - Boluspor
Corendon Alanyaspor - Yılport Samsunspor
EMS Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor