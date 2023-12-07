Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası maçlarının tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından 5. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. TFF, 5. eleme turu kura çekim tarihlerini duyurdu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 8 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak. Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.