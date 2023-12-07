Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Rams Başakşehir ile TFF 1. Lig ekibi Astor Enerji Şanlıurfaspor kozlarını paylaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor.
Rams Başakşehir ile Astor Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
RAMS BAŞAKŞEHİR- ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Rams Başakşehir: Deniz, Karzev, Ba, Opoku, Cemali, Mahmut, Onur, Pelkas, Aleksic, Serdar, Keny.
Astor Enerji Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Donsah, N'Diaye, Mboula, Hüsamettin, Hüseyin, Nshimirimana, Baran, Muhammet, Mato.