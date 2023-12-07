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Türkiye Kupası Haberler Rams Başakşehir - Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Rams Başakşehir - Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Rams Başakşehir ile Astor Enerji Şanlıurfaspor karşı karşıya geliyor. Rams Başakşehir - Astor Enerji Şanlıurfaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 21:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Rams Başakşehir ile TFF 1. Lig ekibi Astor Enerji Şanlıurfaspor kozlarını paylaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor.

Rams Başakşehir ile Astor Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

RAMS BAŞAKŞEHİR- ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Rams Başakşehir: Deniz, Karzev, Ba, Opoku, Cemali, Mahmut, Onur, Pelkas, Aleksic, Serdar, Keny.

Astor Enerji Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Donsah, N'Diaye, Mboula, Hüsamettin, Hüseyin, Nshimirimana, Baran, Muhammet, Mato.

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