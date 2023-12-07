Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI izle! Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Batuhan Şen, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, M'Bakata, Jevtovic, Ogün, Maxim, Gradel, Mirza, Ajeti
Etimesgut Bld: Tuğran, Talha, Nuri, Miraç, Kaan, İsmail, Berk, Batuhan, Niyazi, Kürşat, Yakup
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