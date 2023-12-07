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Türkiye Kupası Haberler Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI izle! Ziraat Türkiye Kupası

Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI izle! Ziraat Türkiye Kupası

Gaziantep FK ile Etimesgut Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Mücadelenin CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 14:57 Güncelleme: 07 Aralık 2023, Perşembe 15:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.

İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Batuhan Şen, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, M'Bakata, Jevtovic, Ogün, Maxim, Gradel, Mirza, Ajeti

Etimesgut Bld: Tuğran, Talha, Nuri, Miraç, Kaan, İsmail, Berk, Batuhan, Niyazi, Kürşat, Yakup

GAZİANTEP FK - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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