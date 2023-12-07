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Ankaragücü - İskenderunspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Ankaragücü ile TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Ankaragücü - İskenderunspor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 09:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Süper Lig ekibi Ankaragücü ile TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü - İskenderunspor 7 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de karşı karşıya geliyor.

Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izlemek için tıklayın...

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.

Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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