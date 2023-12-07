Ankaragücü - İskenderunspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Süper Lig ekibi Ankaragücü ile TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü - İskenderunspor 7 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de karşı karşıya geliyor.
Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izlemek için tıklayın...
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.
Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
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