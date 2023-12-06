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Türkiye Kupası Haberler Trabzonspor'un Çorum FK maçı 11'i belli oldu!

Trabzonspor'un Çorum FK maçı 11'i belli oldu!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakada ilk 11'ler açıklandı...

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 19:53 Güncelleme: 06 Aralık 2023, Çarşamba 20:04

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Trabzonspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Ahlatcı Çorum FK, Papara Park'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bir üst tura yükselmek için kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR - AHLATCI ÇORUM FK MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Umut, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis

Ahlatcı Çorum FK: Ali, Berkay, Adem, Atakan, Süleyman, Murat, Guluk, Gökhan, Suat, Ahmet İlhan, Thomas

TRABZONSPOR - AHLATCI ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Ahkatcı Çorum FK arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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