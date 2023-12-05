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Türkiye Kupası Haberler VavaCars Fatih Karagümrük Belediye Derincespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

VavaCars Fatih Karagümrük Belediye Derincespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Belediye Derincespor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 05 Aralık 2023, Salı 14:11 Güncelleme: 05 Aralık 2023, Salı 14:16

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BELEDİYE DERİNCESPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Furkan, Nazım, Salih, Dresevic, Emir, Sturaro, Adnan, Paoletti, Lasagna, Rohden, Serdar

Belediye Derincespor: Eray, Furkan, Alpay, Volkan, Canberk, Tuğkan, Oğuz, Hüseyin, Alperen, Erdi Can, Eren

ASpor CANLI YAYIN

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