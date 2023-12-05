Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - BELEDİYE DERİNCESPOR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Furkan, Nazım, Salih, Dresevic, Emir, Sturaro, Adnan, Paoletti, Lasagna, Rohden, Serdar
Belediye Derincespor: Eray, Furkan, Alpay, Volkan, Canberk, Tuğkan, Oğuz, Hüseyin, Alperen, Erdi Can, Eren
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