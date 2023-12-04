Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu.

Giriş: 04 Aralık 2023, Pazartesi 14:34 Güncelleme: 04 Aralık 2023, Pazartesi 15:14

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları 5 Aralık Salı, 6 Aralık Çarşamba ve 7 Aralık Perşembe günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu turda yapılacak 28 mücadelede düdük çalacak hakemler açıkladı.

Kupada 4. tur maçlarının programı ve hakemler şöyle:

5 ARALIK SALI

13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor : Berkay Erdemir

13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor : Ömer Faruk Turtay

15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Antalyaspor - Kepezspor: Raşit Yorgancılar

19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu

21.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Yılmaz

6 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Bandırmaspor - Somaspor: Semih Kurt

13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer

13.00 Bodrum FK - Menemen FK: Levent Buğra Vartemel

13.00 Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran

14.00 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu

14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu

14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan

14.00 Ümraniyespor - GH Çankayaspor: Doğu Yılmaz

14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş

14.00 Altay - Kırklarelispor: Batuhan Kolak

14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan

14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor: Alirıza Altunbakır

15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun

17.00 Hatayspor - Düzcespor: Davut Dakul Çelik

19.00 Kayserispor - Vanspor: Ayberk Demirbaş

21.00 Trabzonspor - Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu

7 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba

13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen

15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün

17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen

21.00 RAMS Başakşehir - Şanlıurfaspor: Yasin Kol

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun maç programı belli oldu
Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
Muhammet Ali Bahar: Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu Türkiye Kupası’nı kazanmak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı belli oldu