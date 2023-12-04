Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları 5 Aralık Salı, 6 Aralık Çarşamba ve 7 Aralık Perşembe günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu turda yapılacak 28 mücadelede düdük çalacak hakemler açıkladı.



Kupada 4. tur maçlarının programı ve hakemler şöyle:



5 ARALIK SALI



13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor : Berkay Erdemir



13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor : Ömer Faruk Turtay



15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe



17.00 Antalyaspor - Kepezspor: Raşit Yorgancılar



19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu



21.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Yılmaz



6 ARALIK ÇARŞAMBA



13.00 Bandırmaspor - Somaspor: Semih Kurt



13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer



13.00 Bodrum FK - Menemen FK: Levent Buğra Vartemel



13.00 Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran



14.00 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu



14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu



14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan



14.00 Ümraniyespor - GH Çankayaspor: Doğu Yılmaz



14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş



14.00 Altay - Kırklarelispor: Batuhan Kolak



14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan



14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor: Alirıza Altunbakır



15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun



17.00 Hatayspor - Düzcespor: Davut Dakul Çelik



19.00 Kayserispor - Vanspor: Ayberk Demirbaş



21.00 Trabzonspor - Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu



7 ARALIK PERŞEMBE



13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba



13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen



15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün



17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor: Erdem Mertoğlu



19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen



21.00 RAMS Başakşehir - Şanlıurfaspor: Yasin Kol