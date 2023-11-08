Teşekkürler Turkuvaz Medya

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura öncesi yaptığı açıklamada Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Büyükekşi, "164 takımın mücadele etme şansı bulduğu, Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, her geçen yıl seyir zevkini artırarak bir futbol şölenine dönüşüyor. 62 yıllık tarihiyle futbolumuzun en önemli markalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. Takımlarımıza yaptığı katkı ve bireysel anlamda da futbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunması açısından çok özel bir yere sahip" dedi. Başkan şöyle devam etti: "Bu tur için de temennimiz, fair play ruhuyla birlikte seyir zevki yüksek, heyecanlı, bol gollü, dolu tribünler önünde oynanan, kaybedenin kazananı tebrik ettiği karşılaşmalara sahne olması. Karşılaşmaları canlı yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na da ayrıca teşekkür ediyorum."