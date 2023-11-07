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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekiliyor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekiliyor. Kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş: 07 Kasım 2023, Salı 14:04 Güncelleme: 07 Kasım 2023, Salı 14:06

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Bu turda kupa müsabakalarına, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6 takım, Trendyol 1. Lig'den 7 takım ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katılıyor.

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