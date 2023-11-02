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Türkiye Kupası Haberler Tümosan Konyaspor - Merkür Jet Erbaaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Tümosan Konyaspor - Merkür Jet Erbaaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Tümosan Konyaspor ile Merkür Jet Erbaaspor karşı karşıya geliyor. Tümosan Konyaspor - Merkür Jet Erbaaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 02 Kasım 2023, Perşembe 17:24 Güncelleme: 02 Kasım 2023, Perşembe 17:30

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile TFF 3. Lig'de mücadele Merkür Jet Erbaaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Tümosan Konyaspor ile Merkür Jet Erbaaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

TÜMOSAN KONYASPOR - MERKÜR JET ERBAASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Uğurcan, Metehan, Yasir, Niko Rak, Bruno Paz, Muric, Yunus, Oğulcan, Oliveira

Merkür Jet Erbaaspor: Oğuzhan, Erçin, Birkan, Erdi, Oğulcan Enes, Çağrı, Aykut, Tahsin, Anıl, İsmail, İbrahim

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