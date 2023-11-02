Tümosan Konyaspor - Merkür Jet Erbaaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile TFF 3. Lig'de mücadele Merkür Jet Erbaaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Tümosan Konyaspor ile Merkür Jet Erbaaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
TÜMOSAN KONYASPOR - MERKÜR JET ERBAASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Uğurcan, Metehan, Yasir, Niko Rak, Bruno Paz, Muric, Yunus, Oğulcan, Oliveira
Merkür Jet Erbaaspor: Oğuzhan, Erçin, Birkan, Erdi, Oğulcan Enes, Çağrı, Aykut, Tahsin, Anıl, İsmail, İbrahim