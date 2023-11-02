Kayserispor - Iğdır FK maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor ile TFF 2. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK, karşı karşıya geliyor.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
KAYSERİSPOR - IĞDIR FK MAÇI İLK 11'LERİ
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Attamah, Mane, Baran, Yiğit, Hayrullah, Bahoke
Iğdır FK: İsmet, Erdem, Ahmet, Umut, Mehmet, Eyüp, Mert, Kerim, Hakan, Emircam, Ömer