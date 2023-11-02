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Kayserispor - Iğdır FK maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur maçında Mondihome Kayserispor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Mondihome Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 02 Kasım 2023, Perşembe 20:10 Güncelleme: 02 Kasım 2023, Perşembe 20:20

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor ile TFF 2. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK, karşı karşıya geliyor.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

KAYSERİSPOR - IĞDIR FK MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Attamah, Mane, Baran, Yiğit, Hayrullah, Bahoke

Iğdır FK: İsmet, Erdem, Ahmet, Umut, Mehmet, Eyüp, Mert, Kerim, Hakan, Emircam, Ömer

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