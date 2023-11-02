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Türkiye Kupası Haberler EMS Yapı Sivasspor - Artvin Hopaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

EMS Yapı Sivasspor - Artvin Hopaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geliyor. EMS Yapı Sivasspor - Artvin Hopaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 02 Kasım 2023, Perşembe 13:00 Güncelleme: 02 Kasım 2023, Perşembe 13:49

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi EMS Yapı Sivasspor ile TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor, BG Group 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

EMS YAPI SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Erhan, Murat, Poungouras, Camara, Ziya, Keita, Hakan, Abdülkadir, Ahmed Musa, N'Jie, Manaj.

Artvin Hopaspor: Beycan, Halil Emre, Baran, Murat, Ahmet Can, Ufuk, Ömercan, Niyazi, Mehmet, Bedirhan, Kerim.

MAÇIN GOLLERİ

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