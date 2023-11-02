EMS Yapı Sivasspor - Artvin Hopaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi EMS Yapı Sivasspor ile TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor, BG Group 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
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EMS YAPI SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
EMS Yapı Sivasspor: Erhan, Murat, Poungouras, Camara, Ziya, Keita, Hakan, Abdülkadir, Ahmed Musa, N'Jie, Manaj.
Artvin Hopaspor: Beycan, Halil Emre, Baran, Murat, Ahmet Can, Ufuk, Ömercan, Niyazi, Mehmet, Bedirhan, Kerim.
MAÇIN GOLLERİ