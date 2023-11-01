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Türkiye Kupası Haberler İSTANBULSPOR 2- 3 KEPEZ SPOR (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İSTANBULSPOR 2- 3 KEPEZ SPOR (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 3. Lig ekibi Kepez Spor, normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada Süper Lig temsilcisi İstanbulspor'u uzatmalarda bulduğu golle 3 - 2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, Yılmaz Basravi ve Ozan Can Dursun (2) kaydetti.

Giriş: 01 Kasım 2023, Çarşamba 15:31 Güncelleme: 01 Kasım 2023, Çarşamba 15:44


Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İstanbulspor Kepezspor ile Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kepez Spor, normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakayı uzatmalarda bulduğu golle 3-1 kazanmayı başardı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 45+1. dakikada Yılmaz Basravi ie 100. ve 118. dakikada Ozan Can Dursun kaydetti.

İstanbulspor'un gollerini ise 38. dakikada Djakaridja Traore'den geldi.

83. dakikada Bartu Kırtaş'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10. kişi tamamlayan İstanbul temsilcisi, 59. dakikada ise bir penaltı atışından yararlanamadı.

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