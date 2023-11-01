Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler İstanbulspor - Kepez Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

İstanbulspor - Kepez Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İstanbulspor ile Kepez Spor karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Kepez Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 01 Kasım 2023, Çarşamba 12:54 Güncelleme: 01 Kasım 2023, Çarşamba 12:58

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi İstanbulspor ile TFF 3. Lig ekibi Kepez Spor kozlarını paylaşıyor.

İstanbulspor ile Kepez Spor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İSTANBULSPOR - KEPEZ SPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

İstanbulspor: Alp Arda, Vefa, Bartu, Mehmet, Coly, Vorobjovas, Imbula, Emir Kaan, Sambissa, Mamadou, Traore.

Kepez Spor: Mehmet Mert, Muhammed Ali, Alper, Fikret, Mehmet Can, Serhat, Ali Berke, Alperen Emir, Mehmet, Yılmaz, Ozan Can.

EN SON HABERLER

İstanbulspor - Kepez Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Artvin Hopaspor
Alanyaspor 4 - 1 Belediye Kütahyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Hatayspor 2 - 0 Sarıyer (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Hes İlaç Afyonspor 1-3 Muş 1984 Muşspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)