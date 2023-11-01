İstanbulspor - Kepez Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi İstanbulspor ile TFF 3. Lig ekibi Kepez Spor kozlarını paylaşıyor.
İstanbulspor ile Kepez Spor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
İSTANBULSPOR - KEPEZ SPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
İstanbulspor: Alp Arda, Vefa, Bartu, Mehmet, Coly, Vorobjovas, Imbula, Emir Kaan, Sambissa, Mamadou, Traore.
Kepez Spor: Mehmet Mert, Muhammed Ali, Alper, Fikret, Mehmet Can, Serhat, Ali Berke, Alperen Emir, Mehmet, Yılmaz, Ozan Can.