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Düello Gençler'in

Kırmızı-siyahlılar, BAL ekibi Burdur’u uzatmalarda mağlup etti.

Giriş: 01 Kasım 2023, Çarşamba 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'yle karşılaştı. Melih ve Oltan'ın golleriyle ilk yarıyı önde kapatan başkent temsilcisi; Halim, Cihan ve Yiğit'le 90. dakikaya 3-2 geride girdi. 90+4'te maçı uzatmaya taşıyan Oltan; 108'de bir kez daha sahneye çıktı. Hat-trick yaptığı mücadelede takımını 4-3'lük galibiyetle 4. elemeye taşıdı. Kilis Belediye, Tarsus İY ve Altınordu'yu kupanın dışına iten Burdur MAKÜ'nün Ziraat Türkiye Kupası macerası ise 3. turda sona ermiş oldu.

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