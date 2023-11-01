Düello Gençler'in

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'yle karşılaştı. Melih ve Oltan'ın golleriyle ilk yarıyı önde kapatan başkent temsilcisi; Halim, Cihan ve Yiğit'le 90. dakikaya 3-2 geride girdi. 90+4'te maçı uzatmaya taşıyan Oltan; 108'de bir kez daha sahneye çıktı. Hat-trick yaptığı mücadelede takımını 4-3'lük galibiyetle 4. elemeye taşıdı. Kilis Belediye, Tarsus İY ve Altınordu'yu kupanın dışına iten Burdur MAKÜ'nün Ziraat Türkiye Kupası macerası ise 3. turda sona ermiş oldu.