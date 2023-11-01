Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 3. tur maçında Antalyaspor ile 52 Orduspor FK kozlarını paylaşıyor.
Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
MÜCADELEDE GOL PERDESİNİ ANTALYASPOR AÇTI!
ANTALYASPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Ataberk, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Ufuk, Milosevic, Mert, Mustafa, Holtmann, Harun, Assombalonga
52 Orduspor FK: Ömer, Yunus Emre, Ahmet Baha, Emir Köksal, Yunus Emre Duyan, Sergen, Rıdvan, Arda, Yiğit, Yusuf Mert, Eray
ANTALYASPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.