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Türkiye Kupası Haberler Ankaragücü - Malatya Arguvan CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ankaragücü - Malatya Arguvan CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur maçında Ankaragücü ile Malatya Arguvan karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı haberimizde izleyebilirsiniz...

Giriş: 01 Kasım 2023, Çarşamba 16:55

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Ankaragücü ile Malatya Arguvan'u ağırlıyor.

Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak haberimizde izleyebilirsiniz...


ANKARAGÜCÜ - MALATYA ARGUVAN MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Rafal, Alper, Atakan, Mert, Ali Kaan, Cem, Djokanovic, Morutan, Renaldo, Bajic, Macheda

Malatya Arguvan: Davut, Semih, Denis, Furkan, Ayhan, Ferhat, Musa, Yağız, Enes, Mertcan, Abdulvahap

ANKARAGÜCÜ - MALATYA ARGUVAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Arguvan maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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