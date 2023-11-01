Ankaragücü - Malatya Arguvan CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Ankaragücü ile Malatya Arguvan'u ağırlıyor.
Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak haberimizde izleyebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - MALATYA ARGUVAN MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Rafal, Alper, Atakan, Mert, Ali Kaan, Cem, Djokanovic, Morutan, Renaldo, Bajic, Macheda
Malatya Arguvan: Davut, Semih, Denis, Furkan, Ayhan, Ferhat, Musa, Yağız, Enes, Mertcan, Abdulvahap
ANKARAGÜCÜ - MALATYA ARGUVAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Arguvan maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.