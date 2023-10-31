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Türkiye Kupası Haberler Kupa şöleni devam ediyor

Kupa şöleni devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda bugün 7 maç oynanacak Kupanın nabzı yine Turkuvaz Medya’da atacak. Kaçırmayın!

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 06:50

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün devam edecek. Heyecanın giderek daha da yükseldiği turnuvada 3. tur karşılaşmaları oynanacak. Her kademede daha zorlu ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı organizasyonda bugün 7 maç yapılacak. Ayrıca turnuvaya bu turda Süper Lig ekipleri Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Kayserispor da dahil olacak. Nefes kesen kupa serüveni yine Turkuvaz Medya'dan tüm detaylarıyla izleyicilerle buluşacak.

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