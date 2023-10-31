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Türkiye Kupası Haberler Atakaş Hatayspor - Sarıyer maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Atakaş Hatayspor - Sarıyer maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Atakaş Hatayspor ile Sarıyer karşı karşıya geliyor. Atakaş Hatayspor - Sarıyer maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 18:10 Güncelleme: 31 Ekim 2023, Salı 18:40

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile TFF 2. Lig ekibi Sarıyer kozlarını paylaşıyor.

Atakaş Hatayspor ile Sarıyer arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

ATAKAŞ HATAYSPOR - SARIYER MAÇI 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Görkem, Aabid, Bashiru, Ömer, Hodzic, Carlos

Sarıyer: Angeler, Tarık, Berkay, Barış, Oğuz, Atakan, Uygar, Engin, Saruhan, Caner, Taha

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