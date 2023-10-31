Atakaş Hatayspor - Sarıyer maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile TFF 2. Lig ekibi Sarıyer kozlarını paylaşıyor.
Atakaş Hatayspor ile Sarıyer arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
ATAKAŞ HATAYSPOR - SARIYER MAÇI 11'LERİ
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Görkem, Aabid, Bashiru, Ömer, Hodzic, Carlos
Sarıyer: Angeler, Tarık, Berkay, Barış, Oğuz, Atakan, Uygar, Engin, Saruhan, Caner, Taha