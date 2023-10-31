Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi Alanyaspor ile TFF 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor kozlarını paylaşıyor.
Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
ALANYASPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Alanyaspor: Yusuf, Lima, Furkan, Janvier, Sisto, Emirhan, Richard, Augusto, Balkovec, Anderson, Yunus
Belediye Kütahyaspor: Serkan, Melik Can, Doğancan, Samet, Cihangir, Haktan, Yunus, Berkant, Bilal, Muhammed Burak, Can
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