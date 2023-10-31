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Türkiye Kupası Haberler Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 19:55

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Alanyaspor ile TFF 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor kozlarını paylaşıyor.

Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Yusuf, Lima, Furkan, Janvier, Sisto, Emirhan, Richard, Augusto, Balkovec, Anderson, Yunus

Belediye Kütahyaspor: Serkan, Melik Can, Doğancan, Samet, Cihangir, Haktan, Yunus, Berkant, Bilal, Muhammed Burak, Can

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