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Türkiye Kupası Haberler Alanyaspor 4 - 1 Kütahya Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Alanyaspor 4 - 1 Kütahya Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 19:55 Güncelleme: 31 Ekim 2023, Salı 21:57

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geldi.

Maçı ev sahibi ekip Alanyaspor 4-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu.

Mücadelede gol perdesini açan taraf 27. dakikada Sisto oldu. 34. dakikada Janvier farkı ikiye çıkaran golü atarken Anderson ise 43. dakikada skoru 3-0 yaptı. Belediye Kütahyaspor 63. dakikada Berkant'la farkı 2'ye çıkaran golü atarken müsabakada son sözü 80. dakikada Anderson söyledi ve maçın skorunu tahin etti.

Alanyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselen taraf oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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