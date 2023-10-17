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Kupada 3. tur şöleni

Türkiye Kupası’nda 3. Tur kurası bugün 14.00’te çekilecek. A Spor’dan yayınlanacak kuraya 2. Tur’dan 25 takımla, Süper Lig’den 10, 1. Lig’den 11, 2. Lig’den 10 ve 3. Lig’den 12 ekip olmak üzere 68 takım katılacak.

Giriş: 17 Ekim 2023, Salı 06:50
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur'a, 2. Tur'dan gelen 25 takım ile Süper Lig'den 10, 1. Lig'den 11, 2. Lig'den 10 ve 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek. Bu tura Süper Lig takımlarından Hatayspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor da katılacak.

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