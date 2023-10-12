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Türkiye Kupası Haberler Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı CANLI İZLE

Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk seansında Adıyaman FK sahasında Bornova 1877'yi ağırlıyor. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadeleyi, haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 12 Ekim 2023, Perşembe 13:50 Güncelleme: 12 Ekim 2023, Perşembe 14:03

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Adıyaman FK ile Bornova 1877 kozlarını paylaşıyor. Kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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ADIYAMAN FK - BORNOVA 1877 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı 12 Ekim Peşembe günü saat 13:00'te başladı. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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