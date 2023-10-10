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Türkiye Kupası Haberler Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Sincan Belediyespor karşı karşıya geliyor. Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 10 Ekim 2023, Salı 16:53

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Sincan Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçının canlı yayını haberimizde...

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ISPARTA 32 SPOR - SİNCAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat 17.00'de başladı.Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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