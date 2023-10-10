Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Sincan Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçının canlı yayını haberimizde...

ASpor CANLI YAYIN

ISPARTA 32 SPOR - SİNCAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat 17.00'de başladı.Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.