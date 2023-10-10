Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Bursaspor - Gölcükspor maçı CANLI izle | Ziraat Türkiye Kupası

Bursaspor - Gölcükspor maçı CANLI izle | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 2.Tur maçında Bursaspor ile Gölcükspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor- Gölcükspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 10 Ekim 2023, Salı 19:55 Güncelleme: 10 Ekim 2023, Salı 20:01

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. Tur maçında Bursaspor ile Gölcükspor kozlarını paylaşıyor. Bursaspor - Gölcükspor maçının canlı yayını haberimizde...

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bursaspor - Gölcükspor maçı saat 20.00'de başladı.Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI 11'LERİ

Bursaspor: Deniz, Ertuğrul, Kerem, Abdullah, Hamza Baran, Barış, Enes, Emre, Samet, Çağatay, Eren

Gölcükspor: Mert Can, Tolunay, Furkan, Evren, Selman, Fatih, Gökhan, Emre, Eren, Alperen, Serbay

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Isparta 32 Spor 1 - 0 Sincan Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bursaspor - Gölcükspor maçı CANLI izle | Ziraat Türkiye Kupası
Kırşehirspor 2-0 Şırnak Petrol Spor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Türkiye Kupası maçı
Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta?