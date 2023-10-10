Bursaspor - Gölcükspor maçı CANLI izle | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. Tur maçında Bursaspor ile Gölcükspor kozlarını paylaşıyor. Bursaspor - Gölcükspor maçının canlı yayını haberimizde...

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bursaspor - Gölcükspor maçı saat 20.00'de başladı.Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI 11'LERİ

Bursaspor: Deniz, Ertuğrul, Kerem, Abdullah, Hamza Baran, Barış, Enes, Emre, Samet, Çağatay, Eren

Gölcükspor: Mert Can, Tolunay, Furkan, Evren, Selman, Fatih, Gökhan, Emre, Eren, Alperen, Serbay