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Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. İlk turda Bitexen Adana 1954 FK sahasında Osmaniyespor FK'yı ağırlıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş: 28 Eylül 2023, Perşembe 15:44 Güncelleme: 28 Eylül 2023, Perşembe 16:01

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ilk tur maçlarıyla devam ediyor. Kapanış gününün ikinci seansında Bitexen Adana 1954 FK sahasında Osmaniyespor FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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BITEXEN ADANA 1954 FK - OSMANİYESPOR FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda Bitexen Adana 1954 FK'nın sahasında Osmaniyespor FK'yı ağırladığı maç 28 Eylül saat 15.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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