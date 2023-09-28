Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ilk tur maçlarıyla devam ediyor. Kapanış gününün ikinci seansında Bitexen Adana 1954 FK sahasında Osmaniyespor FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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BITEXEN ADANA 1954 FK - OSMANİYESPOR FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda Bitexen Adana 1954 FK'nın sahasında Osmaniyespor FK'yı ağırladığı maç 28 Eylül saat 15.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.