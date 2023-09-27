Kupa tam gaz

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Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün 23 karşılaşma oynanacak

Giriş: 27 Eylül 2023, Çarşamba 06:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu maçları devam ediyor. 'Türkiye'nin Kupası'nda bugün de 23 karşılaşma var. Tek maç eleme usülüne göre oynanan mücadelelerde kazanan takımlar adını üst tura yazdıracak. 12 Bingöl-23 Elazığ ve Karşıyaka- Bergama maçları A Spor'dan yayınlanacak. Kupada 1. eleme turu yarın oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek.


KURA CUMA GÜNÜ
Türkiye Kupası'nda 2'nci eleme turu kura çekiminin tarihi belli oldu. 29 Eylül Cuma günü Orhan Saka Konferans Salonu'nda 14.30'da çekilecek kurada 50 takım olacak.

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