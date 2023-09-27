Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. İlk turda 12 Bingölspor ile 23 Elazığ FK kozlarını paylaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor...

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12 BİNGÖLSPOR - 23 ELAZIĞ FK MAÇI 11'LERİ

12 Bingölspor: Murat, Eren, Emrah, Aytaç, Semih, Barış, Zeki, Burak, Muhammed, Umut, Bilal.

23 Elazığ FK: Eren, Fatih, Halilcan, Sezer, Bilal, Semih, Sergen, Murat, Ferit, Arif Emre, İlhan.

12 BİNGÖLSPOR - 23 ELAZIĞ FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor'un 23 Elazığ FK ile karşılaştığı mücadele 27 Eylül Çarşamba günü başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.