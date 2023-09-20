Heyecan başlıyor

Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bölgesel Amatör Lig'den 14, TFF 3. Lig'den 48 takımın yer aldığı 1. eleme turunda karşılaşmalar, 26-28 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 26-28 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

26 Eylül Salı:

14.00 Edirnespor-Çorlu 1947 Spor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970 Spor (Muş Şehir)

15.00 Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Çatalca İzzettin)

17.30 Bornova 1877-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

27 Eylül Çarşamba:

14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu (Stadı henüz belli değil)

14.00 Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor (21 Kasım)

14.00 Kars 36 Spor-Doğu Bayazıt Futbol SK (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

14.00 Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Pazar İlçe)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.00 Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor (Çarşamba Şehir)

14.00 12 Bingölspor-23 Elazığ FK (Bingöl Şehir)

14.30 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor-Tarsus İdman Yurdu (Burdur Gazi Atatürk)

14.30 Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor (Kumluca İlçe)

14.30 Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol SK (Stadı henüz belli değil)

14.30 1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Anadolu Üniversitesispor-Sincan Belediyespor (Osman Gazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Turgutluspor-Aliağa Futbol (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Minareli Çavuş Yıldırım Spor Tesisleri)

15.00 Bigaspor-Bilecik 1969 Spor (Çanakkale İlyas Bayram)

15.00 Gölcükspor-Bartınspor (Gölcük İhsaniye)

15.00 Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği (Sapanca Atatürk)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Sultanbeyli Gölet)

15.00 Silivrispor-Ergene Velimeşespor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

17.30 Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler (Alsancak Mustafa Denizli)

28 Eylül Perşembe:

13.00 Malatya Arguvan SK-3Gen Holding Elazığspor (Arguvan İlçe)

15.30 Bitexen Adana 1954 FK-Osmaniyespor FK (Tarsus İlçe)