Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Turnuvada son olarak 1. Tur eşleşmeleri belli oldu.
İŞTE O EŞLEŞMELER:
Siirt İlk Özel İdaresi Spor - Şırnak İdmanyurdu Spor
Mardin 1969 Spor - TPAO Batman Petrol Spor
12 Bingölspor - Elazğık Futbol Kulübü
Malatya Arguvan Spor Kulübü - 3Gen Holding Elazığspor
Kars 36 Spor - Doğu Bayazıt Futbol SK
Muş 1984 Muş Spor - Onvo Ağrı 1970 Spor
Sebat Gençlik Spor - 1954 Kelkit Belediyespor
Pazarspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Bayburt Özel İdare Spor - Amber Çay Eynesil Belediye Spor
Merkür Jet Erbaaspor - Fatsa Belediyespor
Sivas Dört Eylül Futbol - Amasyaspor Futbol Kulübü
Çarşambaspor - Tokat Belediye Plevne Spor
Adana 1954 Futbol Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü
1922 Konyaspor - Talasgücü Belediye Spor
M. Akif Ersoy Üniversitesi Spor - Tarsus İdman Yurdu
Kumluca Belediyespor - Silifke Belediye
Turgutluspor - Aliağa
Karşıyaka - Bergama Sportif
Bornova 1987 - Akhisarspor
Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlik Spor
Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor
Bigaspor - Bilecik 1969 Spor
Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Kırıkkalegücü Futbol SK
Anadolu Üniversitesi Spor - Sincan Belediyespor
Gölcükspor - Bartınspor
Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği
Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor
Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor
Sultanbeyli Belediye Spor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
Silivri Spor - Ergene Velimeşe Spor
Edirnespor - Çorlu 1947 Spor
1. Eleme Turu maçları 26, 27, 28 Eylül'de olacak. Eleme sistemi tek maç üzerinden olacak.