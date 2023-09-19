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Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Sporseverlerin merakla beklediği turnuvada 1. Eleme Turu Kura Çekimi başladı. Eşleşmeleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 19 Eylül 2023, Salı 11:08

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Sporseverlerin merakla beklediği turnuvada 1. Eleme Turu Kura Çekimi başladı.

Bu eşleşmeleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

19 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayan kura çekimi, Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılıyor. Yıllardır olduğu gibi bu sezon kupanın yayıncısı olan Turkuvaz Medya, 2023-2024 sezonu heyecanını da futbolseverlere anbean yaşatacak.

62 TAKIM KATILACAK

Bu turda kupa müsabakalarına, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.,

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