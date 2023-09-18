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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yeni sezon heyecanı başlıyor... Sporseverlerin merakla beklediği kura çekimi öncesi yayın bilgileri arama motorlarında araştırılıyor... Peki, ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizde...

Giriş: 18 Eylül 2023, Pazartesi 16:43 Güncelleme: 18 Eylül 2023, Pazartesi 16:50

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2023 2024 SEZONU - Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA❓

19 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacak olan kura çekimi, Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Yıllardır olduğu gibi bu sezon kupanın yayıncısı olan Turkuvaz Medya, 2023-2024 sezonu heyecanını da futbolseverlere anbean yaşatacak.

62 TAKIM KATILACAK

Bu turda kupa müsabakalarına, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.

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