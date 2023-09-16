Kupada geri sayım

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu heyecanı için geri sayıma geçildi. Katılacak takımların belirlendiği 'Türkiye'nin Kupası'nda 1. Eleme Turu Kura Çekimi, 19 Eylül Salı günü saat 11.00'de kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Bu turda kupa müsabakalarına, Ön Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 BAL takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak. Yıllardır olduğu gibi bu sezon kupanın yayıncısı olan Turkuvaz Medya, 2023-2024 sezonu heyecanını da futbolseverlere anbean yaşatacak.