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Türkiye Kupası Haberler 17 Eylül’de başlıyor

17 Eylül’de başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası, 17 Eylül’de ön eleme turu maçlarıyla başlıyor.

Giriş: 12 Eylül 2023, Salı 06:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maçların tarihleri belli oldu. 17 Eylül'de ön eleme maçlarıyla başlayacak kupada 1. eleme turu maçları, 26, 27 ve 28 Eylül'de gerçekleştirilecek. Türkiye Kupası'nda 11, 12 ve 13 Ekim tarihlerinde 2. eleme turu, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da ise 3. eleme turu maçları yapılacak. DEV organizasyonda, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak 4. eleme turu müsabakalarının ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat'ta çeyrek final müsabakaları yapılacak.

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