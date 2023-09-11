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Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belli oldu!

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçları dışındaki karşılaşmaların tarihlerini açıkladı.

Giriş: 11 Eylül 2023, Pazartesi 18:10 Güncelleme: 11 Eylül 2023, Pazartesi 19:16

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar günü ön eleme turu maçlarıyla başlayacak organizasyonda 1. eleme turu karşılaşmaları, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kupada 11, 12 ve 13 Ekim tarihlerinde 2. eleme turu, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da ise 3. eleme turu maçları yapılacak.

Organizasyonda, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak 4. eleme turu müsabakalarının ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde çeyrek final müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

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