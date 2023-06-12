Batsman resitali

Ziraat Türkiye Kupası'nda Michy Batshuayi şov vardı. Başakşehir karşısında maça adeta golle başlayan sarı-lacivertliler, 46. saniyede öne geçti. Rakip yarı sahada topu kapan Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed'i geçip boş ağları havalandırdı. 29 yaşındaki Belçikalı forvet, F.Bahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golünün altına da imza attı. Yıldız golcü 29'da bir kez daha sahne aldı. Arda'nın pasıyla sağda topla buluşan Arao'nun ortasında kaleci Muhammed'in kontrol edemediği topa sahip olan Batsman, fırsatçılığını konuşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Ziraat Türkiye Kupası finaline damgasını vuran tecrübeli santrfor, bu kategoride boy gösterdiği 5 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı. 5. Tur'da 3-1 galibiyetle sona eren İstanbulspor mücadelesinde 2, yarı finalde 3-0 kazanılan Sivasspor rövanşında 1 gol, 1 asistle oynadı. Başakşehir'i de attığı 2 golle yıkan Batshuayi, bu sezon forma giydiği 38. maçında 23. golünü atmayı başardı ve 5 de asist katkısı sağladı. Batsman, son olarak Spor Toto Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala 34. haftada Kadıköy'de 3-1 galip tamamladıkları Trabzonspor derbisinde ağları havalandırmıştı.



İŞTE TARAFTAR İŞTE ŞAMPİYON

Fenerbahçe taraftarlarının daha çok olduğu dev finalde, her iki takım seyircileri de takımlarına destek verdi. Karşılaşmadan önce gerçekleştirilen saha içi koreografisinde Türk bayrağının arkasında "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" yazıldı. Her iki takımın bayrakları açıldı. Saha kenarlarında da Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarının onar bayrağı görevliler tarafından sallandı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sonunda kupa sevincini takımlarıyla doyasıya kutladı.