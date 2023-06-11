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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Başakşehir'den daha iyiyiz!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşmasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Giriş: 11 Haziran 2023, Pazar 19:27 Güncelleme: 11 Haziran 2023, Pazar 19:46

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşmasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un sözleri;

Jorge Jesus: Finaller her zaman ortadadır, onlardan daha iyi olduğumuza inanıyoruz ama bunu saha içinde göstermemiz gerekiyor. Taraftar ve oyuncular bu kupayı hak ediyor. Kupayı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz, bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ligde sonuna kadar savaştık. Maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik. Kupada da finale kadar geldik. Kazanmak istiyoruz." dedi.

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