Gol şovla finale

Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda usta ayaklarıyla coştu. İlk yarısı golsüz sona eren maçta ikinci devreye müthiş başlayan sarı-lacivertliler, 47'de üst üste girdikleri gol pozisyonlarında 47'de Ferdi Kadıoğlu'nun şık yarım volesiyle gol perdesini açtı. Bu sezon 45. maçına çıkan 23 yaşındaki sağ bek, ligde 2 gol attığı Sivasspor'u kupada da avladı. Ardından sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi sahne almaya başladı.

BATSMAN GOLLERİYLE GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı sonrasında dinç bir şekilde geri dönen Michy Batshuayi, Giresunspor ve Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı. Bu formunu Sivasspor karşısında da sergileyen Batsman, 47'de gole çok yaklaştı ama direğe takıldı. Denemelerini sürdüren Belçikalı yıldız, 58'de Valencia'nın şık pasında arka direkte gelişine müthiş vurdu ve skoru 2-0 yaptı. Batshuayi, futbol şovunu 85'te King'e yaptığı asistle tamamladı. Bu sezon 29 maçta 18. golünü atan tecrübeli forvet, mücadeledeki 2. asistine de imza attı.

JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Jorge Jesus, Trabzonspor maçı ilk 11'inden sadece 1 ismi değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Rossi'nin yerine İrfan Can Kahveci forma giydi. Tecrübeli oyuncu iki maçlık kırmızı kart cezası sonrasında şans buldu. Portekizli hoca, lig maçnıda göre alan Emre Mor'u ise bu maçta tercih etmedi.

FERDİ: HEDEFİMİZ VAR

Fenerbahçe'de gol perdesini açan Ferdi Kadıoğlu, skor katkısı yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kadıoğlu, "Son haftalarda gol ve asist anlamında iyi gidiyorum. Sivasspor'a karşı 3 maçta 3 golüm var. Böyle devam etmek istiyorum çünkü savaştığımız hedeflerimiz var" diye konuştu.

SAMET: ÇOK DOLUYUM

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin, Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddialarına bir cevap da A SPOR'da verdi: "Çok doluyum. Hayal bile edemeyeceğim bir konu üzerinden beni vurmaya çalıştılar. 1 hafta zehir gibi geçti. Hayatımdaki en kötü 1 haftaydı. İslam üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Maç sonunda gittim. Trezeguet'ye sarıldım. Trabzonluyum diye farklı da davrandım. Hiç hak etmedim"

KING 3 AY SONRA ATTI

Fenerbahçe'de sonucu ilan eden golü atan Joshua King, uzun süreli gol hasretine de son verdi. 75'te oyuna giren King, 85'te golünü attı. 31 yaşındaki Norveçli forvet, son olarak ligde 25 Şubat'taki Konyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. King, bu sezon 25 maçta, 7. golünü kaydetti.

LİGİ KAZANABİLİRİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, kupada finale kaldıkları için mutlu olduğunu, ligde de şampiyonluk şanslarının sürdüğünü söyledi. Portekizli hoca şunları söyledi: "2 maç var ve hala ligi kazanma imkanımız var. Bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Şampiyon olsak da bu düşüncemi tekrarlarım. Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanıldı. Bu sezon farklı bir sezon oldu. 3 tane hazırlık dönemi geçirdik. Sezon başı, Dünya Kupası ve deprem nedeniyle oldu. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Ancak olan oldu. Sezon içine baktığımızda, belki de en iyi dönemimizdeyiz."

SEZON SONU GÖRÜŞÜRÜZ

Türk futbolunda şöyle bir problem var, şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 2. ve 3. takım, Konferans Ligi'ne gidecek. 2. ve 3. takımların en azından Avrupa Ligi'ne gidebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken bir konu, bu ligde çok kaliteli oyuncular var. F.Bahçe'yle ilgili sezon sonunda kararımı vereceğim."