Fenerbahçe'de Jorge Jesus Sivasspor maçı sonrası geleceği hakkında konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe 0-0'lık ilk maçın ardından Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada final biletini almayı başardı.

Mücadelenin ardından ise sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

"Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyunncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur."

Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde aslında bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Şampiyon olsak da söylerim. Çünkü çok fazla maç sahada oynanmadan kazanılmış sayıldı. Ancak olan oldu. Biz kaliteli oynuyoruz.

Türk futbolunda şöyle bir problem var. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 2 ve 3. takım Avrupa Ligi'ne gidemeyecek. Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken konu. Harika oyuncu, stat ve taraftarlar var. Daha üst sıralarda olunmalı.

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU!

Teknik adam geleceği hakkında sorulan soruya ise, "Lig henüz bitmedi. Lig bittikten sonra konuşulacak şeyler bunlar." şeklinde yanıt verdi.