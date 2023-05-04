İstanbul'da görüşürüz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan golsüz beraberlikle döndü. Ligde karşılaştığı rakibini 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, dün ise fazla varlık gösteremedi. Mücadelenin ilk devresi orta alan mücadelesi şeklinde geçerken Fenerbahçe bulduğu birkaç cılız ataktan sonuç alamadı. İkinci devrede oyun biraz kıpırdansa da yine değişen fazla bir şey olmadı.



23-24 YA DA 25 MAYIS'TA

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, ikinci yarıda özellikle Arda Güler ve Michy Batshuayi'yi aldıktan sonra Fenerbahçe son dakikalarda rakibine baskı kurdu. Ancak bu ataklarda da beklenen gol gelmedi. Sivasspor'un nadir ataklarında da kaleci İrfan Can tehlikeleri önledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak takım İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında belli olacak. Rövanş 23-24 ya da 25 Mayıs'ta oynanacak.

Arda sonradan

Kanarya'nın genç yıldız adayı Arda Güler, mücadeleye yedek başladı. Ligde oynanan maça 11 başlayan 18 yaşındaki futbolcu dün 61. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girdi. Arda girer girmez kalitesini de gösterdi. Pasları ve çalımları ile klasını konuşturdu. Ancak skoru değiştirmeye onun da çabası yeterli olmadı.



Pedro etkisizdi

Mücadeleye 11'de başlayan Joao Pedro etkili olamadı. İtalyan golcü, hücumda fazla varlık gösteremeyince 61. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Pedro ligde oynanan maça da 11 başlamıştı. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası yaptğı açıklamada "Biraz yorgunluk vardı. Üst üste deplasman maçlarına gittik" dedi.



Fenerbahçe'de 4 değişiklik

Fenerbahçe'de ligde 4 gün önce karşılaştıkları müsabakanın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, Sivasspor ile ligde oynadıkları maça ilk 11'de başlayan isimlerden Samuel, Serdar Aziz, Arda Güler ve Valencia'nın yerine kupa maçında Szalai, Emre Mor, Mert Hakan ve Diego Rossi'ye şans verdi.



İrfan Can korkuttu

Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat korkuttu.. Genç file bekçisi, ilk yarıda bir sakatlık geçirdi. Altay'ın sakatlığından sonra böyle bir olay olması F.Bahçelileri korkuttu. ancak tedavisi saha içinde yapılan İrfan Can Eğribayat sıkıntısız şekilde oyuna devam etti.