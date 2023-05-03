Yarı Final şöleni

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 4 takımın çift maç eleme usulüne göre mücade - le edeceği yarı finalde bugün saat 20.30'da Sivas-F.Bahçe karşılaşması oynanacak. Kupanın son sahibi Yiğidolar, ligde ve kupada duble yapmak isteyen güçlü rakibiyle kozlarını paylaşacak.



Başakşehir-A.Gücü

Yarın ise lider G.Saray'ı eleyen Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u saf dışı bırakan Ankaragücü'nü saat 20.30'da ağırlayacak. Rövanşlar, 23-24 veya 25 Mayıs'ta oynanacak ve finalistler belirlenecek. A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar HD kalitesinde yer alacak.



RÖVANŞLAR 23-24 VEYA 25 MAYIS'TA

Sivasspor, geçen sezonki tarihi başarısını yine tekrarlamak istiyor.

Fenerbahçe, 2012-13'ten bu yana kazanamadığı kupanın peşinde.