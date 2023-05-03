Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Yarı Final şöleni

Yarı Final şöleni

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı bugün Sivas-F.Bahçe ve yarın Başakşehir-Ankaragücü maçlarıyla A Spor’da başlıyor.

Giriş: 03 Mayıs 2023, Çarşamba 06:50

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 4 takımın çift maç eleme usulüne göre mücade - le edeceği yarı finalde bugün saat 20.30'da Sivas-F.Bahçe karşılaşması oynanacak. Kupanın son sahibi Yiğidolar, ligde ve kupada duble yapmak isteyen güçlü rakibiyle kozlarını paylaşacak.

Başakşehir-A.Gücü

Yarın ise lider G.Saray'ı eleyen Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u saf dışı bırakan Ankaragücü'nü saat 20.30'da ağırlayacak. Rövanşlar, 23-24 veya 25 Mayıs'ta oynanacak ve finalistler belirlenecek. A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar HD kalitesinde yer alacak.

RÖVANŞLAR 23-24 VEYA 25 MAYIS'TA

Sivasspor, geçen sezonki tarihi başarısını yine tekrarlamak istiyor.
Fenerbahçe, 2012-13'ten bu yana kazanamadığı kupanın peşinde.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı!
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor'a konuk olacak!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı açıklandı
Fenerbahçe 4-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Kayserispor maçı sonrası taraftara mesaj yolladı!
BİZE ULAŞIN