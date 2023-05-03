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Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe'de Jorge Jesus Sivasspor maçı öncesi flaş açıklama! "Lig kadar önemli!"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus Sivasspor maçı öncesi flaş açıklama! "Lig kadar önemli!"

Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli teknik adamın açıklamaları...

Giriş: 03 Mayıs 2023, Çarşamba 19:21 Güncelleme: 03 Mayıs 2023, Çarşamba 19:34

Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, mücadele öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin 116. yıl dönümü bugün. Bu kulübün bugünlere gelmesinde katkı veren herkesi tek tek anmak istiyorum. İki aşamalı bir elemenin ilk ayağını oynayacağız bugün. Zor bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Bazı ülkelerde kupalar, lig kadar önemlidir. İngiltere'de, Brezilya'da böyledir. Ben de Portekiz'den geliyorum, bu kültüre alışarak kariyerime baktım. Lig kadar önem veriyorum. kazanmak istiyoruz. Sivasspor ile turun ilk maçını oynuyoruz. Amacımız İstanbul'a galip dönmek."

Sakatların dönmesi her zaman iyidir. Teknik direktör için daha fazla opsiyon anlamına gelir. Bazı oyuncularımız geri döndü ama 11'de başlamayacaklar. Belki sonradan oynayabilirler. İşimizi yapmak istiyoruz. 4-5 sakatın iyileşmesi güzel. İsmail dışında sakat oyuncumuz yok. Ciddi bir durumu yok. 4-5 gün içinde geri dönecek. Valencia da bir sonraki lig maçında hazır olacak.

"Sivasspor'la oynadığımız iki maçta da 10 kişi kaldık. Umarım bugün Fenerbahçe maçı 11 kişi tamamlar ve umarım hakemler daha önce olduğu gibi kolay kırmızı kart göstermezler." ifadelerini kullandı.

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